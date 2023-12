Il Trovatore Senzaspine. Un’altra graphic opera

L’Orchestra Senzaspine manda in scena il quarto e ultimo allestimento operistico programmato per festeggiare il decennale della propria fondazione. Dopo La Bohème di Puccini, Il signor Bruschino di Rossini e Pagliacci di Leoncavallo, non poteva mancare il padre della patria Giuseppe Verdi con Il trovatore, da sempre considerato il melodramma più melodrammatico della nostra storia operistica. Tre recite sono in programma al Teatro Duse, oggi e domani alle 20.30 e il 3 dicembre alle 16, in cui si alterneranno come di consueto due cast di giovani interpreti, che debuttano nei rispettivi ruoli, selezionati anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Pavarotti di Modena: sono i soprani Elena Schirru e Yuliya Pogrebnyak (Leonora), i mezzosoprani Benedetta Mazzetto e Danbi Lee (Azucena), i tenori Emanuele D’Aguanno e Jaebeom Park (Manrico), i baritoni Ettore Chi Hoon Lee e Tong Liu (Il Conte di Luna), il basso Luca Park (Ferrando).

Sul podio salirà ancora una volta Matteo Parmeggiani, cofondatore della realtà Senzaspine: "Dopo il Rigoletto dell’anno scorso – sottolinea Parmeggiani – affrontiamo ora Il trovatore, altro capolavoro verdiano. È un’opera dalle tinte scure, in grado di regalare al pubblico pagine di musica intense che vanno direttamente al cuore di chi le ascolta". Una felice conferma è poi quella di Giovanni Dispenza, che nelle occasioni passate ha realizzato per i Senzaspine allestimenti scenici di particolare chiarezza e intelligenza: "Il trovatore – dice il regista – è un’opera infuocata: arde di passione e furore, ci travolge di poesia e sangue. Altrettanta passione abbiamo messo noi in questa nostra seconda ‘graphic opera’, dopo Rigoletto, ispirata al mondo del fumetto – come un graphic novel – grazie ai disegni e ai balloons creati ancora una volta da Andrea Niccolai". Come nelle precedenti occasioni, una particolare attenzione viene riservata alla ‘accessibilità’ dell’opera, rendendo l’evento fruibile alle persone con disabilità uditiva, tramite sottotitolazione a cura del Coordinamento FIADDA Emilia-Romagna, Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie. E 90 minuti prima dello spettacolo sarà possibile (su prenotazione) sperimentare il ‘dietro le quinte’, attraversando le scene, girando per i camerini e chiacchierando con i protagonisti dell’opera mentre si truccano e imparruccano, in un tour nel cuore del teatro coadiuvato da esperienze tattili e linguaggio Braille per le disabilità visive.

