Il turismo e l’invasione dei B&b. Ravaglia: "Aprire una riflessione"

Il turismo ha un’importanza sempre crescente nell’economia di Bologna. A fotografare la situazione è Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, di recente anche alla guida della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche dell’Ausl di Bologna. Da gennaio Ravaglia prenderà anche le redini di Bologna Welcome e vuole dare un nuovo impulso al turismo nel capoluogo emiliano e della città metropolitana.

Presidente Ravaglia come sta andando il settore?

"Se guardiamo i dati forniti da Unioncamere qualche giorno fa, l’incidenza del turismo nell’economia bolognese in pochi anni è raddoppiata. Questo è un dato certamente positivo".

Il rapporto, però, mostrava come a Bologna i turisti frequentino in egual misura hotel e gli appartamenti per affitti brevi. Questo non rischia di sbilanciare il mercato immobiliare?

"Occorre fare un po’ di chiarezza e dare un po’ di regolamentazione. Dal rapporto di Unioncamere si evince come si sia passati da un rapporto di notti trascorse in strutture B&b rispetto agli hotel di uno a 111 nel 2015 all’attuale proporzione di uno a 7. Anche il fatturato del settore è passato da 6,5 milioni a 140 milioni. Questo fenomeno, interessante per chi affitta gli appartamenti di proprietà, fa però lievitare i prezzi delle case e toglie dal mercato una parte di immobili, non più disponibili per chi cerca una residenza permanente. Una meditazione su questo argomento va fatta".

In cosa si può migliorare?

"Bologna deve migliorare tutte le sue strutture, a partire dall’aeroporto Marconi, che ha aumentato molto il numero di passeggeri e si sta riqualificando con investimenti importanti e necessari. Deve migliorare anche la ristorazione, che complessivamente è di grande qualità ma che non deve scadere. Aspetti su cui noi abbiamo il compito di vigilare".

Quale sarà il futuro di Bologna Welcome?

"Il problema della chiusura della torre Asinelli per Bologna Welcome è importante, perché forniva ricavi molto significativi, ma abbiamo già concordato con il Comune la presa in gestione di altre attrazioni, come la Torre dell’orologio di Palazzo d’Accursio, la Torinese. Sono strutture altrettanto significative e belle come le Due Torri che, almeno per il momento stanno attirando turisti per via dei restauri della Garisenda, più che allontanarli. Anche le imprese stanno facendo a gara per dare un contributo per restaurarla, ma sono attente anche alla Sanità".

Dopo la parentesi delle Feste, cosa succederà?

"In questi giorni stiamo vedendo una Bologna luccicante e piena di bellezza, molto attrattiva. Non voglio però dimenticare che ci sono delle situazioni di difficoltà anche nella nostra città. A fronte di una parte di popolazione molto benestante, ce n’è un’altra che sta scivolando nella povertà, come sottolineava l’Antoniano qualche giorno fa. Come dirigente di Confcooperative non posso non pormi il problema".

Anche il sindaco Lepore pochi giorni fa ha fatto un richiamo analogo agli imprenditori riuniti in Camera di Commercio. Come uscirne?

"Dobbiamo lavorare tutti insieme. Serve un forte patto di collaborazione tra la cooperazione, il terzo settore e anche le imprese profit, perché c’è bisogno che tutti assieme diamo una mano per evitare che la cosiddetta fascia grigia, composta da persone che lavorano ma hanno redditi non adeguati, scivoli nella povertà. È una fetta di popolazione in aumento, come vediamo dai numeri delle mense con l’Antoniano e le Cucine Popolari, che hanno raddoppiato gli utenti. Quello dell’economia sociale è un tema sul quale dobbiamo interrogarci tutti assieme nel 2024 per trovare soluzioni".