Il turismo si salva anche con lo sport. Dal Dragon boat all’Ironman. Un settembre super in Riviera

Il turismo, in Emilia Romagna, continua ad arrivare in primis dalla Riviera Adriatica. I numeri parlano chiaro: più del 70% del business totale regionale è portato dalle spiagge. Città d’arte e Appennino sono ancora su percentuali esigue.

Ma i bilanci provvisori di un’estate difficile che sta entrando nel suo girone finale, non è per nulla soddisfacente. Luglio è andato male, la crisi c’è, la mucillagine tornata per più di un mese non ha certo fatto bene alla nostra Riviera, si cercano (da anni) nuove soluzioni. Una di queste tocca il tema ’turismo sportivo’: grandi eventi che coinvolgono tanti atleti e indirettamente, tanti nuovi turisti. Sopratutto in Romagna, ma anche in Emilia.

E questo mese di settembre prsenterà appuntamenti di alto livello e porterà una marea di persone nel territorio. "Un settembre che è il migliore di sempre con eventi sportivi di respiro nazionale e internazionale che porteranno in Emilia-Romagna decine di migliaia di presenze" ha detto Gianmaria Menghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

Ieri sono cominciati i campionati italiani di beach tennis a Cesenatico, da oggi torna a Ravenna dopo dieci anni il Dragon boat mondiale, che vedrà impegnati oltre 7mila atleti. Gli equipaggi partecipanti saranno protagonisti di sei giorni di gare intense e spettacolari a bordo delle lunghe piroghe di origine cinese con pagaia monopala (canoe a 10 e 20 posti dall’affascinante forma di drago. A proposito di fascino, c’è grande attesa a Cervia per il tradizionale Ironman del 21 e 22 settembre: in questo caso saranno ventimila gli atleti in gara. Il calendario dei super-eventi di settembre lo trovate nel grafico a destra: c’è anche il motomondiale a Misano e la Coppa Davis di tennis a Casalecchio di Bologna (sperando ci sia Sinner). E a proposito di grandi eventi. Non va dimenticato che nel 2024 il tour de France è partito proprio dalla nostra terra e che come sempre Imola ha ospitato la Formula Uno.

Che lo sport sia uno straordinario volano per il turismo, lo dimostrano i dati del 2023: nella Sport Valley dell’Emilia-Romagna ogni euro investito ne ’produce 18 nel territorio. Per 81 manifestazioni prese in esame, è stato valutato un indotto di oltre 150milioni di euro, a fronte di un investimento da parte della Regione pari a 8,3 milion i di euro.

Le presenze turistiche generate da questi eventi sono state circa 1.150.000, considerando la presenza effettiva di atleti, spettatori e staff moltiplicandolo per il territorio.