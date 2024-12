Il vademecum antitruffa distribuito ai cittadini

‘Prevenzione dalle truffe. I consigli dell’Arma’: è il titolo del pieghevole – vademecun presentato nei giorni scorsi nel centro sociale Cà Rossa di Anzola. L’iniziativa (nella foto) si deve al comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Luca Ghirelli, in collaborazione con l’amministrazione comunale. All’incontro, oltre a Ghirelli erano presenti, davanti ad una nutrita assemblea, il sindaco Paolo Iovino, la vice sindaca Lisa Franco, l’assessore comunale Carlo Monari e Silvia Fiorini, comandante della polizia locale. Hanno fatto gli onori di casa per il centro sociale il presidente Claudio Monari e Vanda Morini. Nel suo intervento, il sottufficiale dell’Arma ha posto l’attenzione su diversi tentativi di truffe e di come attuare comportamenti prudenti per cercare di evitare di cadere in raggiri messi in atto specialmente in occasione delle festività. Vale a dire il finto messaggio Whatsapp; i carrelli-monetine della spesa; i finti impiegati di banca, carabinieri, tecnici e così via. Il pieghevole è stato diffuso in più punti e distribuito a casa dei cittadini.

p. l. t.