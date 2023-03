Il valore della nostra comunità

di Gilberto Dondi

i sento tradita da Bologna". Sono parole che hanno colpito tutti quelle di Camilla Di Pace, la ragazza di 31 anni costretta a lasciare la stanza in affitto in cui vive da tempo nel cuore del centro storico, in via Santo Stefano. Il motivo? La padrona di casa non le permette di tenere il cane nell’appartamento. Peccato che per Camilla l’amico a quattro zampe sia vitale, visto che si tratta di un cane guida indispensabile per i suoi movimenti. Niente da fare, la proprietaria è irremovibile. Non basta. Camilla ha tentato di trovare un’altra sistemazione, a prezzi ragionevoli, ma la risposta è stata sempre la stessa: "Ci dispiace, ma non affittiamo a persone con cani".