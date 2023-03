Il valore della nostra comunità

di Gilberto

Dondi

E così la giovane ha raccontato tutta la sua amarezza al nostro Paolo Rosato su QN-il Resto del Carlino: "Mi sono sentita tradita e discriminata dalla città". Ma proprio qui, dopo l’uscita dell’articolo,

la storia prende una piega diversa.

"L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella comunità", scriveva il filosofo Ludwig Feuerbach. E la comunità di Bologna ha risposto. Nel giro di poche ore sono arrivate a Camilla diverse offerte: di alloggio e di aiuto. Chi ha proposto una stanza, chi un apparamento, chi assistenza nelle le pratiche burocratiche. Il Comune e perfino la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli si sono mobilitati. Insomma, Bologna non ha tradito la sua concittadina d’adozione. Non l’ha lasciata sola. Così come aveva fatto con Chantal Pimienta Sosa, la supertifosa del Bologna, cieca dalla nascita e residente a San Donato Milanese, che un anno e mezzo fa lanciò un appello per trovare qualcuno che la portasse alle partite dei suoi amati rossoblù. Detto, fatto. Anche in quel caso gara di solidarietà e desiderio esaudito. E l’elenco sarebbe lungo, fatto di tanti altri episodi magari meno noti perché non finiti sui giornali o in tv ma non per questo meno importanti.

Ora speriamo tutti che la storia di Camilla abbia un lieto fine, come sembra. La nostra città da sempre è stata accogliente e deve continuare a esserlo anche in futuro. Il problema è che a volte questa immagine si è offuscata. Restando in tema casa, ad esempio, sono note

le difficoltà crescenti degli studenti fuori sede nel trovare alloggi decorosi. Lo sforzo comune, a partire dal pubblico per arrivare al privato, dev’essere quello di rendere la nostra comunità sempre più inclusiva, perché imboccare

la strada opposta, quella della chiusura dentro le mura delle proprie paure e dei propri interessi particolari, sarebbe una sconfitta per tutti.