Il valzer delle partecipate. Continuità al Marconi. In Tper si scalda Corsini

Rinnovi in vista nelle aziende partecipate del Comune. Dopo l’interporto che il 31 marzo ha nominato presidente l’ex consigliere regionale Pd Stefano Caliandro dopo l’esclusione dalla giunta regionale di Michele de Pascale, l’altro importante nodo da sciogliere è quello del cda di Tper. La società di trasporto pubblico vede alla guida – nella doppia veste di presidente e amministratrice delegata – Giuseppina Gualtieri.

A fine maggio il cda dovrebbe presentare il progetto di bilancio, poi entro l’estate (tra giugno e luglio) arriverà l’approvazione e il rinnovo dei vertici. Gualtieri è in Tper dal 2012 per cui si vocifera da tempo di un rinnovamento. Dai rumors si fa strada il nome di Andrea Corsini, ex assessore regionale ai Trasporti in epoca Bonaccini, già finito nel toto-nomi in vista della creazione della holding regionale del trasporto pubblico. In attesa di capire come si procederà nella creazione del colosso del trasporto pubblico regionale, con Tper capofila dell’operazione, crescono le quotazioni del dem Corsini. Il pallino – per decidere le prossime mosse – è in mano a Regione e Comune, cioè Michele de Pascale e Matteo Lepore.

Da qui, non è escluso che alla fine la risoluzione della questione possa passare da una mediazione che potrebbe andare bene a tutti: una riconferma di Gualtieri come amministratrice delegata e la nomina di Corsini come presidente. Si vedrà. Sembra più semplice, invece, la partita dell’Aeroporto Marconi. Per lo scalo bolognese, alle prese con un mega-piano di investimenti da 216 milioni di euro, la parola d’ordine dovrebbe essere continuità, con Enrico Postacchini che dovrebbe essere confermato alla presidenza.

La Camera di Commercio, principale azionista con il 44,06%, ha infatti presentato la lista per la nomina del nuovo cda (l’assemblea degli azionisti è il 29 aprile), indicando i vertici attuali: Postacchini, Nazareno Ventola (attuale ad), Claudia Bugno, Valerio Veronesi (attuale presidente di piazza della Mercanzia), Giada Grandi, Andrea Piero Bargiacchi e Annarita Bove. Quest’ultima, avvocato giuslavorista del Movimento 5 Stelle, potrebbe prendere il posto della dem Elena Leti come rappresentante nel cda del Comune e della Città metropolitana. Mundys spa, titolare del 29,28% di Adb, ha candidato Carlo Schiavone, Francesco Minnetti e Monica Biccari. Il rinnovo del cda avviene con le proteste dei Verdi per la modifica dello statuto dell’Aeroporto che consente di portar il numero dei componenti del cda da nove a 11. La delibera di modifica dello statuto è stata votata ieri in Consiglio comunale con il ’no’ di Davide Celli.