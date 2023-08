Il vecchio lavatoio riprende vita con Artolè

Arte, allegria e... acqua. Si è conclusa domenica la manifestazione Artolè, giunta alla 26ª edizione, svoltasi nello scorso fine settimana. La rassegna da anni arricchisce con murales e sculture il centro storico di Tolè e le numerose fontane e il tema del 2023 era ’Tutti i colori dell’acqua’ . "Ormai stiamo raggiungendo l’obiettivo di arrivare a 150 opere in pittura, scultura e terrecotte", dice Tina Zaccanti, Presidente dell’Associazione Fontechiara, la quale ha commissionato all’artista Adriano Calzolari il logo dell’associazione ideato dal pittore Rolando Gandolfi: una grande opera di sette metri di diametro dipinta a terra nella piazzetta del borgo, dedicata ai volontari, artisti e amici. Per la realizzazione un ringraziamento particolare è stato tributato al volontario Fabio Castagna.

Un’altra novità, il restauro del vecchio lavatoio del borgo, abbellito con un’altra scultura ispirata al tema dell’acqua e quattro mosaici dedicati alle stagioni di Luciana Fioribelli, artista che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bologna sotto la guida del professor Marco Lazzarato. L’opera è stata inaugurata con la partecipazione del sindaco Giuseppe Argentieri dal festoso e colorato corteo che, attraversando le vie del paese, ha scoperto le diverse opere d’arte realizzate in occasione di Artolè 2023. Quest’anno arricchiscono le vie del centro storico le opere murales di Baraldi, Sammartino, Gozzi, Chiodini, Fabbri, Vanni, Pelizzotti, Miraggi, Montanari, Delledonne, Tancini, Zandi e una grande opera in terracotta di Barbato. Oltre alla valorizzazione artistica del paese, i volontari dell’Associazione Fontechiara sono orgogliosi per i tanti visitatori, che ormai hanno imparato a conoscere questa località e questa riuscita manifestazione. Grande successo anche per il fiabesco bosco-parco ’La birichinaia’.