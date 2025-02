Il verde che aiuta a combattere l’autismo

La condivisione del bene pubblico, a partire dagli spazi verdi. Questo il focus della nuova iniziativa partita a Granarolo, ‘Granarolo Green’. Nello specifico si tratta di un progetto che unisce inclusione sociale e valorizzazione degli spazi pubblici con interventi di pulizia, piccola manutenzione e cura del verde. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Angsa e Amici della Terra odv e prevede un ciclo di incontri dedicati a tecniche di giardinaggio.

Insieme all’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici il progetto intende favorire lo sviluppo e il miglioramento delle abilità sociali e relazionali dei ragazzi con disabilità intellettiva. Attraverso il lavoro nel verde all’aria aperta i giovani con disturbi dello spettro autistico hanno un’interazione positiva con l’ambiente naturale, sviluppando una maggiore autonomia personale. L’adesione di odv Amici della Terra, operativa da oltre vent’anni a Granarolo per la difesa e la salvaguardia del territorio, prevede il supporto dei ragazzi con i propri esperti per conoscere le varie specie di piante e avere riguardo agli spazi verdi come parchi e sentieri. Il progetto prevede un ciclo di 8 incontri: una parte all’aperto in un’area scelta insieme al Comune e una parte nelle serre dei vivai di Granarolo dove, insieme a giardinieri professionisti, si studieranno le piante e l’uso dei prodotti e delle tecniche migliori per prendersene cura. Cittadini, associazioni e professionisti del settore potranno così adottare un parco o un sentiero e abbellirlo con la padronanza appresa nei vivai che sosteranno l’iniziativa mettendo a disposizione della comunità la propria competenza professionale. Il 13 febbraio si è tenuto l’incontro di presentazione, durante il quale il sindaco Alessandro Ricci e l’assessora all’Ambiente Barbara Bagnolati hanno illustrato gli obiettivi e le attività previste.

"Granarolo Green – racconta Barbara Bagnolati – nasce per divulgare la cultura della diversità anche nei luoghi all’aperto a contatto con la natura, per imparare l’hobby del giardinaggio prendendoci cura insieme di spazi pubblici e divertendoci in gruppo anche insieme ai ragazzi autistici per una concreta esperienza di integrazione".

Zoe Pederzini