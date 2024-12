Il verde urbano: giovedì ultimo appuntamento

‘La corretta gestione del tuo spazio verde’: a San Lazzaro l’appuntamento conclusivo della rassegna per conoscere le buone pratiche per la cura del verde urbano. Giovedì dalle 17,30 alle 19,30 alla Mediateca di via Caselle 22.

Tanti gli interventi in programma per chiudere in bellezza questa rassegna. Si parlerà di ‘Strategie progettuali per il benessere dell’abitare?’ con la dottoressa Marcella Minelli, agronoma. Poi del ruolo degli spazi verdi per la gestione delle acque: la strategia del Comune di San Lazzaro’ con l’ingegner Lorenzo Feltrin, responsabile del Settore Ambiente del Comune ed, infine di ‘Alcuni progetti di potenziamento delle infrastrutture verdi e blu: La Ponticella, via Fratelli Canova e via Di Vittorio’ con il dottor Lorenzo Martella, tecnico del Settore Ambiente del Comune.

Questo evento fa seguito a: ‘Alberi monumentali e non solo’, ‘Giardini a rifiuto zero’, ‘Il verde e la città’, ‘Potature come, quando e perché?’. L’evento è gratuito e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.