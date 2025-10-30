"Il vero Dracula è sepolto a Napoli". Syusy Blady oggi in Salaborsa

Le storie dell’orrore le ha sempre evitate, forse persino "schifate". I viaggi e il mistero, invece, sono un richiamo irresistibile. Syusy Blady, bolognese ma ‘turista per caso’, questa volta è andata sulle tracce di Dracula. Cercando di far luce su un mistero che dura nel tempo: se Vlad Tepes (figura storica cui si ispira il vampiro di Bram Stoker) sia veramente morto. Un reportage raccontato nel libro ‘Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso’ (Mondadori), che Syusy Blady presenta oggi alle 18 in Salaborsa con Patrizio Roversi, ex marito e collega, Raffaello Glinni e Valentina Ferranti.

Syusy, cosa l’ha portata sulle tracce di Vlad?

"Volevo raccontare la storia vera di Vlad Tepes, detto l’impalatore. In Romania è considerato un eroe per aver difeso la cristianità contro gli ottomani nel XV secolo. Ha molte caratteristiche in comune con il Dracula di Bram Stoker".

Perché ‘l’impalatore’?

"L’impalamento era una pratica diffusa al tempo. Vlad la conosceva bene perché da bambino era stato dato in ostaggio dal padre al sultano ottomano e aveva trascorso parte della sua giovinezza tra i turchi. Sapeva che impalando gli ambasciatori - inviati per eliminarlo - avrebbe suscitato terrore tra gli ottomani. Il suo gesto era una risposta diretta alle minacce dei nemici. D’altra parte, come spesso ricordiamo, anche la cristianità di quel tempo bruciava le persone in piazza. Queste atrocità facevano parte della mentalità del periodo".

Nonostante questo dice di essersi anche ’affezionata’ a lui…

"Sì, ho cercato di ricostruire anche il suo lato umano. Tutto è partito da una ricerca di Glinni, che ha scoperto tracce di Vlad a Acerenza, in una cripta fatta costruire dalla figlia di Vlad, e a Napoli, dove siamo finalmente riusciti a decifrare un’iscrizione criptata".

Cosa ha scoperto?

"Il testo dell’iscrizione recita: ‘Qui è sepolto il principe della Valacchia, Vlad Tepes, Dracula, morto due volte. Sepolto qui nel 1480’. Questo significa che Vlad sarebbe stato sepolto a Napoli sei anni dopo la sua presunta morte in Romania. Durante i viaggi in Romania, infatti, non abbiamo trovato la sua tomba: in quella di Snagov ci sono soltanto ossa di cavallo. Dunque, la vera tomba di Dracula non si troverebbe in Romania, ma a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Uno scoop".

Quello di oggi è un ritorno bolognese di ‘Turisti per caso’ con Patrizio?

"Sì, anche se noi siamo sempre insieme, ci vediamo in continuazione e lavoriamo ancora in coppia. Sarà un po’ una festa, faremo vedere parti del documentario ‘Vampiri per caso, la vera storia di Dracula’ (presto su YouTube Per Caso Tv insieme a tanti altri video inediti)".

Amalia Apicella