"Il vero festival sarà Bologna"

di Letizia Gamberini Riposizionare Bologna come capitale culturale, a livello nazionale e internazionale. È l’ambizione di Elena Di Gioia, titolare di quella delega alla Cultura che unisce città e Metropoli che, come rivendicato l’altra sera nel salotto di Patrizia Finucci Gallo, "è un fatto nuovo" in Italia. E dopo il primo anno e tre mesi di mandato fare qualche bilancio si può ("il progetto di cui sono più soddisfatto? Il discorso d’artista di fine anno, mentre poteva andare meglio la vicenda del Mercato Sonato. Stiamo lavorando a una sede temporanea"). E quindi tira dritto sull’obiettivo di "creare nuovi strumenti e architetture culturali, puntare sulla qualità e non sul turismo di massa. Essere rigorosi nei linguaggi e popolari nelle modalità di fruizione". Tema questo che si collega anche alla valorizzazione delle tradizioni come "l’arte dei burattini, le compagnie dialettali e la Filuzzi, al centro anche della programmazione estiva". CITTÀ E METROPOLI "Stiamo diffondendo il prestito interbibliotecario in tutte le biblioteche di tutti i Comuni – dice –. A fianco del nuovo piano di residenze d’artista diffuso nella Metropoli, è anche iniziata una mappatura per sondare gli oltre cento musei del territorio per costruire itinerari specifici culturali". I FESTIVAL Fra le novità, ecco il Festival narrativo del paesaggio....