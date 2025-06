Il vero potere delle immagini

Nell’ambito del progetto ’Il Museo Disperso. Foreigners in Their Homeland Bologna’, il Dipartimento delle Arti dell’Unibo organizza, al DamsLab di piazzetta Pasolini due giorni di dibattiti e proiezioni. Oggi alle 14,30 ’Cinema come spazio di prefigurazione politica’ con proiezione di video e cortometraggi, introdotti da Sara Cherif e Massimiliano Mollona e dedicati sostanzialmente al potere delle immagini nella rappresentazione del dolore, della resistenza e della soggettività politica. Tra gli ospiti, anche il fotografo premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli in una conversazione su ’La vita delle immagini’.

Domani, alle 15 ’Arte e genocidio. Solidarietà artistica come modalità di lotta’: tavola rotonda con la partecipazione di Rana Anani, Bayan Abu Nahla, Sandi Hilal, Alessandro Petti, Ruba Salih.