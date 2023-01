Il Veronelli apre le porte alla pizza Un convegno sul cibo-simbolo

L’istituto alberghiero Veronelli rende omaggio alla pizza. Martedì prossimo infatti, in occasione della celebrazione della giornata mondiale dell’arte del pizzaiolo napoletano patrimonio Unesco, nella sede di via Cimabue la scuola aprirà le porte della pizzeria interna realizzata poche settimane fa a scopo didattico. Dalle 10 inizieranno i lavori del convegno intitolato: "La pizza di classe: arte, benessere e cultura". Un approfondimento sul prodotto simbolo della gastronomia italiana, uno degli alimenti più diffusi al mondo. Parteciperanno al panel con interventi tesi a mettere in evidenza la storia della pizza, i suoi valori nutrizionali, i benefici, Gennaro Marzano, pizzaiolo verace napoletano, titolare della pizzeria Marzano’s Pizza, Bruno Damini, giornalista e scrittore, esperto di food, Mariapaola Lanzoni, del Dipartimento scienze degli alimenti del Veronelli; introduce Andrea Casillo, chef e pizzaiolo napoletano, responsabile Ufficio Tecnico e progetto Pizzeria di classe del Veronelli. Alle 11 il via alla maratona del gusto nel corso della quale sarà possibile degustare, con un contributo, una vera pizza metodo napoletano (margherita o marinara) su prenotazione, da consumare in loco o da asporto.

"La pizza metodo napoletano, simbolo del Made in Italy sarà la protagonista della nostra didattica durante il Word Pizza Day– commenta Rosalba De Vivo, dirigente scolastica del Veronelli – Una occasione per riflettere con i nostri studenti e non solo, su cosa rappresenta questo piatto da ogni punto di vista, muovendo un indotto con una ricaduta economica: 8 milioni di pizze prodotte in Italia generano un fatturato di oltre 15 miliardi.

g.m.