Il Veronelli in finale al Cooking Quiz

Gli studenti del Veronelli di Casalecchio hanno conquistato l’accesso alla finale del Cooking Quiz: il concorso didattico nazionale che mette a confronto gli istituti alberghieri di tutta Italia.

Protagonisti di questo format gli studenti delle classi quarte ad indirizzo enogastronomia, sala-vendita e pasticceria. Occasione originale per trasmettere nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso una gara a scopo didattico. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla fase successiva, ovvero la finalissima nazionale in programma nel mese di maggio.

"Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, utilizzando strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali" spiegano gli organizzatori della manifestazione che coinvolge complessivamente 35mila studenti nelle due versioni: il Cooking Quiz in presenza e quello in versione digitale, ovvero in collegamento telematico tra le scuole. Un tour digitale ha coinvolto gli studenti del Veronelli mettendoli in collegamento da Alma per la lezione di "enogastronomia" con lo chef Valerio Cabri, docente Alma che ha coinvolto i ragazzi nella preparazione dei tagliolini, mentre per la lezione di Sala-Vendita Ciro Fontanesi di Alma wine academy ha trattato il tema del The. Grande soddisfazione per il prof. Emanuele Colluto, docente e referente per il Cooking Quiz per i punteggi straordinari ottenuti dai sui ragazzi delle classi Quarta AV enogastronomia e Quarta ABV sala-vendita che andranno alla finale nazionale in programma a Cinecittà world di Roma il 26 maggio.