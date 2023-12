il vescovo e il giurista

Prosegue oggi il primo ’Retreat della Ricerca’, evento pensato per condividere le conoscenze, i risultati degli studi e per rafforzare la rete di collaborazioni e conoscenze all’interno dell’Irccs. Alle 15, nell’aula magna del Padiglione 5 del Sant’Orsola, il cardinale Matteo Zuppi e il giurista Stefano Canestrari, membro del Comitato nazionale per la Bioetica dialogheranno sul tema ’Non l’uomo per la ricerca, ma una ricerca consapevole per l’uomo’. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Nel corso delle due giornate sono circa 400 i ricercatori che si divideranno tra il Padiglione 5 e l’Aula absidale di Santa Lucia dove si alterneranno letture magistrali, presentazione di ricerche, approfondimenti. L’evento vuole diventare un appuntamento di riferimento a cadenza annuale per la ricerca dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Bologna-Policlinico Sant’Orsola.