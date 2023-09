Il viaggio negli stand, tra pasta e dolci

Nei padiglioni dell’expo, tutto rimanda alla dimensione naturale. Per zuppe, vellutate a base di pomodoro, zucche, carote o patate, e confetture, c’è lo stand di Happy Mama, azienda di Cavriago, di Reggio Emilia, che prepara anche confetture e marmellate. L’Associazione delle Sfogline propone pasta fresca, anche inventata sul momento, con sfoglia bio. Anche il dessert è assicurato, grazie all’azienda Arlotti e Sartoni, nel biologico già dal 1995. E il banco offre tante varietà di cioccolato: bianco, fondente normale o aromatizzato, gli ibridi, fino alle tavolette senza zucchero. Ma ci sono anche degli snack e una linea di regalistica. L’azienda Il regno del marrone, a Castel del Rio, che vede al timone Monia Rontini, lavora il frutto sia secco che fresco. "Ci occupiamo anche di essiccazione e macinazione a chilometro zero – spiega Rontini –. Proponiamo crema e farina di marrone e birra contenente il frutto". La lavorazione di qualità, quindi, porta al Sana differenti prodotti.

Infine, Agricola Grains propone olio di girasole, utilizzabile anche nel settore della cosmetica, panelli per l’industria zootecnica e trasforma anche la soia e la colza, contando una filiera di un migliaio di aziende sparse per il mondo. Agricola Grains ha anche olio di girasole altoleico, comparabile a quello di extravergine. Nessun prodotto, però, sarebbe speciale, senza il giusto packaging. Ma a questo ci pensa Sfinge Spa, produttrice dal 1987 di etichette adesive naturali. L’offerta sostiene il pianeta: tra le proposte, ci sono etichette provenienti da materiali che non contengono sostanze di origine animale, certificate VeganOk, e involucri naturali e sostenibili in carta o film riciclati.

