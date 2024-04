Il viaggio-test di Venturi. Tra cantieri e traffico

Tra i cantieri del tram e quelli in arrivo sul Passante sono tanti i disagi per il traffico. A documentare i problemi della viabilità è il consigliere leghista Giulio Venturi che, nei giorni scorsi, ha fatto una sorta di Gran Tour della città. Una gincana tra cantieri piccoli e grandi, restringimenti di carreggiate e chiusure, percorrendo dal centro a Borgo Panigale in auto e cronometrando il tragitto.

Stessa meta, ma con partenza da San Lazzaro, invece, per un percorso dai due capi della città

rigorosamente in autobus, cronometro alla mano.

Partendo dal centro, passando per il ’cantierone’ di via Riva Reno, con via Lame chiusa

per i lavori, il leghista ha fatto il giro dal Palasport rimanendo imbottigliato nel traffico per una ventina di minuti.

"Poi se disgraziatamente devi fare via Saffi, ecco un’altra bella mezz’oretta di fila perché col cantiere hanno ridotto a una sola corsia e hanno pure chiuso le laterali....visto che ci siamo, abbiamo anche altri tre cantieri sul lato opposto della strada... giusto per non farsi mancare nulla", dice Venturi con un misto di disappunto e ironia.

Ma i problemi non sono finiti.

Usciti dal "girone infernale che arriva fino all’ospedale Maggiore", prendendo viale Togliatti "incontri il cantiere del Pontelungo – documenta l’esponente del Carroccio – tornando in fila fino a via De Pisis per i semafori, dopo di che, trovi la delizia del restringimento a due corsie fino alla rotonda di via della Pietra/Casteldebole e anche qui hai un altro bel quarto d’ora di coda".

Venturi, poi, ricorda che verso Calderara "c’è un altro bel restringimento a due corsie su viale De Gasperi prima della Ducati fino a via della Salute e poi, arrivando all’Ipercoop Borgo incroci il cantiere del tram, a cui si aggiunge anche quello della nuova rotonda, mettendo insieme un altro bel quarto d’ora di fila". Insomma, sintetizza il leghista, orologio alla mano: "Dal centro a Borgo Panigale ci metti se sei fortunato un’ora".

Non contento, Venturi ha poi testato il tragitto da San Lazzaro a Borgo Panigale in autobus e cronometrato il tempo medio di percorrenza: "Due ore e 16 minuti netti. Non sarebbe niente male se dovessi attraversare Los Angeles da un capo all’altro in auto, peccato pero’ che qui siamo a Bologna... buon tram a tutti".