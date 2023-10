Il viaggio verso Roma. Tra paura, cori e speranza: "Il lavoro non si cancella"

Sono le 6 del mattino. Ai cancelli dello stabilimento della Magneti Marelli di Crevalcore ci sono 80 operai. Stanno aspettando due pullman che li porterà a Roma. La destinazione è il ministero delle Imprese e del made in Italy e la tensione è palpabile. Tra quelle mura si decide il destino dell’azienda, il lavoro di 229 operai. È ancora buio quando Mario Garagnani (referente Fiom-Cgil di Bologna per l’automotive) comincia a contare i presenti. In tutto ci sono 87 persone e terminato il conteggio il gruppo si prepara ad affrontare un viaggio di oltre 6 ore.

Il pullman accende i motori e gli operai esultano, poi Garagnani intona il primo coro di quella che sarà una lunga giornata. "Giù le mani dal Crevalcore", cantano tutti e nella voce degli operai traspare la speranza, la paura e la determinazione di chi è disposto ad andare sotto le finestre del ministero pur di non perdere il posto di lavoro. C’è una strana atmosfera, si percepisce del nervosismo ma è spesso spezzato da momenti di gioco.

"È giusto sdrammatizzare per riprendere un po’ di coraggio", spiegano i dipendenti dello stabilimento di Crevalcore. Nessuno riesce a prendere sonno, nemmeno per un minuto. La concentrazione è tanta, mentre ognuno di loro prova a immaginare la piega che prenderà questa spedizione. Loro non lo chiamano viaggio della speranza, ma viaggio della dignità.

"Andiamo a reclamare quello che ci appartiene, quello per cui abbiamo faticato e sudato in tutti questi anni e che non può essere cancellato in questo modo", gridano dalle retrovie. La coesione, però, è il sentimento predominante. Gli operai sanno di essere tutti – come si dice – sulla stessa barca e provano a incoraggiarsi a vicenda: "Vedrai che oggi ce la faremo", sono le parole di incoraggiamento. "Non dobbiamo mollare, oggi è il giorno più importante", ripetono.

Intorno alle 14, scortati dalla polizia, i lavoratori raggiungono la Capitale. Se fino a qualche momento fa si poteva distinguere una certa leggerezza, non appena i portelloni si aprono su via San Basilio il gruppo perde il sorriso: "Il momento di scherzare è finito, ora dobbiamo combattere", dicono. In fretta e furia indossano una maglietta fatta stampare per l’occasione: sul petto la stampa della prima foto del presidio a Crevalcore. Gli 80 operai si fanno stretti, formano una specie di falange. La prima fila sorregge uno striscione con le sigle sindacali Fiom, Fim e Uilm, mentre all’unisono, in una Roma calda e afosa, tuona un solo coro: "Crevalcore non si tocca". Quando i delegati vengono chiamati al Mimit dove il ministro Adolfo Adolfo Urso ha ricevuto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, la rappresentanza sindacale dei lavoratori e i delegati dell’azienda, per scongiurare il licenziamento di 229 lavoratori, l’attesa è snervante. Sullo sfondo, anche il tema della transizione green che porterà il passaggio all’elettrico nel 2035.

"Il problema green va affrontato, abbiamo aspettato troppi anni...", dice Federico Ferretti.

Per altri, invece, come Matteo Moggia e Antonino Canale "la questione green è solo una scusa. Siamo molto indietro, ma la nostra fabbrica ha le competenze tecniche per essere riconvertita". Sentenzia Giovanni Gianfelice: "Ok alla conversione green, ma sia graduale". Se non lo sarà, "non toccherà solo a noi. Ma in centinaia resteranno senza lavoro".