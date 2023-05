Il viceministro scava a mani nude

In giro per le zone alluvionate delle regione, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) incontra sindaci, forze dell’ordine, Protezione civile, cittadini e volontari. Martedì scorso era a Monterenzio – una delle località più colpite dalle centinaia di frane che hanno martoriato le colline e l’Appennino – per incontrare il sindaco Ivan Mantovani e fare il punto della situazione. A un certo punto, durante un sopralluogo, Bignami non si è sentito di restare a vedere i volontari che liberavano la strada da fango e pietre. Un video – che circola in rete, diventato subito virale – mostra il viceministro (sopra, in un frame del video) che, scarpe nel fango sopra la caviglia, aiuta a spostare dalla strada detriti e delle grosse pietre che erano state trascinate dalla piena dell’Idice, ancora gonfio d’acqua, in modo da permettere almeno il passaggio di fortuna, a senso alternato, ai mezzi di soccorso e a chi ha necessità di spostarsi in automobile. Bignami assicura di non sapere chi ha girato e poi messo in rete quel video. In ogni caso, il viceministro ritiene di non avere fatto nulla di eccezionale. "Quello che ho fatto io – afferma –, lo avrebbe fatto chiunque".