Il viceministro Valentini:: "Il voto utile è a noi. Ora l’Emilia-Romagna può cambiare"

Ridisegnare le politiche di gestione del territorio di Bologna, e delle regione, affrontandone le criticità: questo il tema alla base della proposta di Forza Italia-Noi Moderati, lista elettorale a sostegno di Elena Ugolini, candidata di centrodestra.

Alluvione, dissesto idrogeologico, sanità, transizione green, aeroporto di Bologna: sono state numerose le questioni toccate da Valentino Valentini (nella foto), viceministro delle imprese e del made in italy, Pino Galati, vicepresidente nazionale vicario di Noi Moderati, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Nicola Stanzani, il segretario di Forza Italia a Bologna Lanfranco Massari, i consiglieri di quartiere azzurri e tutti i candidati della lista (a partire dalla capogruppo e capolista Valentina Castaldini) in un incontro elettorale svoltosi ieri in Comune. "Il voto utile è a noi", scandisce Valentini. "Il modello dell’Emilia-Romagna va costantemente aggiornato", apre il viceministro, che riguardo l’alluvione commenta: "Può incidere sui risultati, anche se non credo che sia lecito utilizzarlo come argomento elettorale. Deve essere uno strumento di riflessione per evitare i rischi dell’autocompiacimento ed essere più predittivi". Il viceministro ha poi criticato il Marconi: "È uno degli aeroporti più caotici e intasati, e tra i peggio serviti. Se vogliamo dare uno sbocco economico al territorio e allo stesso tempo sgravare la zona dal carico di troppi aerei, serve una pianificazione su Bologna e sugli altri aeroporti". I relatori hanno infine discusso il ruolo della lista nella gestione della sanità, della transizione green, della sicurezza: "Il nostro obiettivo generale è creare una grande area di centro all’interno dell’ala di centrodestra, sulla scia di quanto accade in Ue con il Partito Popolare Europeo", ha concluso Galati.

Alice Pavarotti