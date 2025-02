Il vicesindaco Nanni: "Questa escalation è preoccupante"

"Siamo molto preoccupati per i recenti e meno recenti episodi di aggressioni verificatisi alla Meridiana, e anche per i due ordigni utilizzati per forzare l’accesso alla Coop. Eventi che solevano seri interrogativi sulla sicurezza della nostra comunità". Così commenta il capogruppo di Fdi Pietro Cappellini che chiede un intervento del Comune. E questo in sintonia con il consigliere della Lega Enrico Pasquariello che, citando gli ultimi avvenimenti chiede al sindaco di "adoperarsi in maniera chiara per tutelare la sicurezza di tutta la comunità e dei giovanissimi". Risponde indirettamete il vicesindaco Paolo Nanni, che parla di una "preoccupante escalation che richiede una presa di coscienza delle istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e comunità educativa" prima di chiarire che la Polizia locale collabora attivamente con gli inquirenti per risalire alle responsabilità di quanto è avvenuto.