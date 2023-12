Il video, i cori e un dono: il Dall’Ara fa emozionare la famiglia Mihajlovic

È finita con l’abbraccio della curva Bulgarelli, quando le luci del Dall’Ara ormai andavano spegnendosi e i tifosi rimasti in balaustra hanno chiamato Arianna, Viktorija, Dusan e Nicholas per dire loro quanto sia stato e continui ad essere importante, per Bologna, Sinisa Mihajlovic. "Da lassù oggi ci ha dato una mano anche Sinisa", ha detto a fine partita Thiago Motta. José Mourinho invece si è rivolto direttamente ai famigliari del campione scomparso il 16 dicembre di un anno fa: "Mi scuso con loro, perché avrei voluto abbracciarli prima dell’inizio della partita. Ma lo faccio adesso".

L’abbraccio del Dall’Ara all’uomo che si è seduto sulla panchina rossoblù per quattro indimenticabili stagioni e che nella sua seconda parte di avventura bolognese ha combattuto come un leone contro un nemico chiamato leucemia ieri è stato toccante. E sta tutto racchiuso nella diapositiva scattata a bordocampo dieci minuti prima del fischio d’inizio, quando il presidente del Bologna Joey Saputo, l’ad rossoblù Claudio Fenucci, Arianna, Viktorija, Dusan e Nicholas hanno posato insieme alla gigantografia dell’ex tecnico rossoblù che da oggi campeggerà a casa Mihajlovic.

Arianna e i suoi tre figli ieri sono arrivati sotto le Due Torri all’ora di pranzo, giusto in tempo per immortalare sui social una passeggiata in Piazza Maggiore e un giro davanti alle vetrine di Galleria Cavour. La famiglia di Sinisa è arrivata al Dall’Ara un’ora prima del calcio d’inizio, raggiungendo subito la Terrazza Bernardini dove ad attenderli c’era lo stato maggiore rossoblù capitanato dal presidente Saputo, allo stadio con la moglie Carmie e il figlio Luca.

Alle 17,50, mentre il maxischermo del Dall’Ara proiettava le immagini del Mihajlovic condottiero rossoblù che sbucava dal tunnel nei giorni belli in cui la malattia sembrava domata, lo speaker ha omaggiato la grandezza dell’uomo e dell’allenatore. È lì che tutto lo stadio si è sciolto in un lungo, commovente applauso. La curva Bulgarelli, che aveva pronta la coreografia da giorni, ha srotolato quattro messaggi d’affetto in forma di striscioni: "Sinisa sempre nel cuore", "Sinisa sempre con noi", "Il ricordo è un modo di incontrarsi: il tuo sarà indelebile" e "Ciao guerriero".

Tanti modi per tenere vivo il ricordo di un uomo che aveva iniziato la sua avventura professionale da allenatore proprio in un Bologna-Roma di quindici anni fa. Corsi e ricorsi: ma soprattutto ricordi. Come quel ‘Dai Sinisa alè, dai Sinisa alè’ scandito ieri dalla curva che era il grido di battaglia dei tifosi nei giorni in cui Mihajlovic si alternava tra campo e ospedale. Significativo il riconoscimento di Viktorija al club rossoblù: "Ringraziamo la società per averci invitati. Ci tengo a ribadire che sono gli unici ad averlo fatto". Un’ombra di disappunto in coda a una giornata ricca di emozioni speciali.