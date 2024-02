"Il vigile di frazione una priorità"

Vigile di frazione, piano integrato della sicurezza, il centro civico che diventa casa delle associazioni e sede dei medici di base. Con ’Rastignano parliamo di te’ è iniziata, davanti a cento persone, la campagna elettorale di Luca Vecchiettini, candidato sindaco a Pianoro per Pianoro Civica, Io Centro e Un’idea in Comune.

"È stato il primo di una serie di appuntamenti in tutte le frazioni per dare spazio alla partecipazione e all’ascolto della cittadinanza, perché nessuno si senta lasciato indietro e, anzi, tutti si sentano partecipi della vita del Comune", spiega Vecchiettini. Tanti i temi trattati, a partire dalla risposta necessaria all’ondata di furti e di atti vandalici che sta colpendo la frazione di Rastignano, per la quale è necessario un piano per la sicurezza integrato. "Riprenderemo la figura del ‘vigile di frazione’ affinché ogni borgata abbia un punto di riferimento e faremo investimenti importanti sulla sicurezza stradale. Il centro civico - continua il candidato sindaco - diventerà la ‘casa della comunità’, nella quale avranno spazio i progetti delle associazioni e dei giovani e si cercherà di portare all’interno i medici di base". Ampio spazio è stato poi dedicato agli interventi del pubblico, con grande attenzione al futuro di Rastignano, ed in particolare ai cambiamenti che questa frazione del Comune di Pianoro vedrà a seguito del completamento del Nodo di Rastignano.