Il Vinitaly che parla bolognese. Giovani produttori e nuove etichette: "Così si sposano passato e futuro"

La bolognesità raggiunge il Vinitaly. Lo fa con le sue eccellenze enologiche, grazie alla presenza di cantine e produttori che occupano il padiglione 1 della nostra regione. Qui, fra le tante realtà, ci sono anche i Colli Bolognesi. La punta di diamante è il Pignoletto, che "dopo una vendemmia difficile nel 2023 – dice il direttore del Consorzio Emilia-Romagna, Giacomo Savorini –, è tornata ai suoi regimi normali. Sta coprendo fette di mercato dove la bollicina trainante lo rende protagonista".

Il Consorzio dei Colli Bolognesi si è fuso con quello dell’Emilia-Romagna, un’azione che "è in controtendenza – continua –. I Colli Bolognesi sono piccole realtà artigianali e da quando è nata la Doc Pignoletto hanno sempre lavorato con il consorzio regionale. La fusione dunque è una naturale conseguenza". Nel consorzio c’è anche Tenuta Folesano di Marzabotto, nel parco di Montesole. Al timone, Andrea Berti che ha raccolto il testimone dell’azienda a conduzione familiare: "Il mio bisnonno comprò la proprietà e nel tempo piantò il Sangiovese, il Cabernet, il Merlot e il Barbera – inizia l’enologo e proprietario –. Siamo un’azienda biologica, dove c’è impegno, passione e tradizione".

Nella tenuta immersa nel verde, Berti propone "una struttura bed and breakfast e la possibilità di assaggiare le prelibatezze gastronomiche, accompagnate dal nostro vino, nel segno dell’enoturismo. Al Vinitaly ci presentiamo con il Balanzone, il Raggi e il Guidesco". Tra i giovani produttori c’è Alessandro Zanardi, 31 anni. Genitori medici, lui studia all’istituto agrario di Bologna e all’università di Enologia. Dieci anni fonda la Zanardi Alessandro azienda agricola, che gestisce con l’aiuto della famiglia e della compagna, Roberta Nannetti. Tre ettari di vigneto che guardano la Valle del Setta, sulle colline di Pontecchio e Mongardino, sopra Sasso Marconi. La produzione si concentra su pignoletto e grechetto gentile, con vitigni come il Sauvignon Blanc per il Bianco Bologna e Cabernet Merlot per il Rosso Bologna. Una "piccola azienda", precisa Zanardi, ma che sa strizzare l’occhio alle innovazioni del mercato, "dai vini moderni e giovani legati al territorio, all’attenzione alla sostenibilità e alla varietà", spiega Zanardi. Storica cantina a due passi da Bologna, anche Terre Rosse Vallania di Zola Predosa è presente a Vinitaly. La produzione è legata a nomi internazionali. Leggendario il suo Cabernet. Dopo la morte del fondatore, Enrico Vallania, e del figlio Giovanni, Enrico Verdilio, che oggi ha 27 anni e all’epoca ne aveva 21, rileva l’azienda. È un enfant prodige della spumantizzazione, che decide di portare all’interno della produzione con un focus sul Pignoletto, suo grande amore. "Oggi l’azienda vive mantenendo due anime, passato e futuro", racconta la commerciale Valentina Bertoli.

Amalia Apicella Mariateresa Mastromarino