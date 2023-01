Il violino di Gil Shaham tra Bach e i contemporanei

di Marco Beghelli

Passata l’Epifania, riprende a Bologna la ricchissima proposta di appuntamenti nell’ambito della cosiddetta musica classica. A ricominciare per prima è Musica Insieme, che dopo 12 anni riporta in città il violinista Gil Shaham (lunedì sera, alle 20,30 all’auditorium Manzoni). Nato in Illinois nel 1971, si è presto trasferito con la famiglia in Israele, formandosi alla Rubin Academy of Music di Gerusalemme. Lo studio del violino con Samuel Bernstein ebbe subito risultati prodigiosi, grazie anche ad una pratica intensissima di 8-9 ore giornaliere: "Suonare il violino era per me uno sport", ricorda Shaham di quel periodo: "Volevo imparare più musica possibile e suonare meglio che potevo, solo per essere il migliore". Ciò gli consentì di esibirsi come solista ad appena 10 anni con la Jerusalem Symphony Orchestra e a 11 con la Israel Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Zubin Mehta.

Ritornato negli Stati Uniti, ha frequentato dal 1982 la Juilliard School di New York, perfezionandosi con Dorothy Delay, figura rivelatasi fondamentale per la sua crescita artistica. Collezionate in pochi anni le prime posizioni ai maggiori concorsi violinistici internazionali, la sua strada era così ormai pronta per la conquista della ribalta mondiale. Mancava ancora la grande occasione, presentatasi nel 1989, quando gli fu chiesto di imbarcarsi sul primo aereo per Londra e sostituire l’indisposto Itzhak Perlman in una serie di concerti con la London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.

Da quel momento inizia una carriera vorticosa, che conta oggi una media di 180 serate all’anno, spesso insieme alla moglie violinista Adele Anthony o alla sorella pianista Orli Shaham.

A Bologna si presenta invece da solo, o meglio con l’inseparabile violino Stradivari del 1699 denominato ‘Contessa Polignac’, in quanto si dice appartenuto a una mecenate di tal nome che alla corte di Luigi XIV fu amante di Benjamin Franklin quando era ambasciatore degli Stati Uniti in Francia (lui pure suonava il violino e componeva quartetti per archi): "Ah, se quel violino potesse parlare, quante ne racconterebbe", ama scherzare Shaham.

Nel repertorio per violino solo, imprescindibili sono le Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach, nelle quali la mancanza di uno strumento armonico (un clavicembalo, un pianoforte) a sostenere le melodie violinistiche viene magistralmente supplita dal violino stesso, che nelle corde gravi accenna frammenti di accordi. Fra la Sonata seconda e le Partite seconda e terza di Bach, proposte ai due estremi del programma, Gil Shaham eseguirà pagine per violino solo di autori statunitensi contemporanei, tutte di recentissima composizione, distanti tre secoli esatti dal manoscritto bachiano del 1720: ’Isolation Rag’ di Scott Wheeler, ’Anger Management’ di Max Raimi e ’When the Violin’ di Reena Esmail. Non imitazioni dell’inimitabile Bach, ma nuove esplorazioni sulle potenzialità musicali futuribili di uno strumento fra i più antichi.