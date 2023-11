Il violino solo dà voce a Shéhérazade per la suite di Rimsky-Korsakov

Nella ricca stagione di appuntamenti dell’Orchestra Senzaspine al Teatro Duse, dopo la recente produzione operistica di Pagliacci, tornano i concerti sinfonici con lo spettacolo in programma domani sera. Nella sala di via Cartoleria 42 andrà in scena (ore 21) una doppia rappresentazione che permetterà a entrambi di direttori della formazione bolognese (che da qualche anno è anche ospite regolare dei corsi di direzione d’orchestra del Maestro Daniele Gatti all’Accademia Chigiana), Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, di salire sul palco. La serata si apre con l’esecuzione di Shéhérazade, una suite sinfonica in quattro movimenti di Nikolay Rimsky-Korsakov, autore russo che la compose nel 1888, per rappresentare un Oriente immaginario, facendo ricorso a un sofisticato uso delle ambientazioni esotiche. L’ispirazione venne dalla raccolta del celebre libro ’Le mille e una notte’. E proprio il tema del violino solo è pensato per dare voce alla giovane che, con le sue favole, riesce tenere desta l’attenzione del sultano che, dopo ‘mille e una notte’ trascorse ad ascoltarla incantato dalla sua voce e dalla capacità di seduzione delle sua parole, decide di porre fine alla pratica di ammazzare le proprie mogli dopo la prima notte di nozze e le chiede di diventare sua sposa per sempre.

Un lavoro che fa parte del repertorio dell’Orchestra Senzaspine dal 2014, quando fu eseguito al Teatro Manzoni. "Affrontare Shéhérazade dopo quasi 10 anni, è un’emozione travolgente. Il concerto al Manzoni è stato un momento davvero importante per noi: oltre a questo brano sinfonico così rilevante e d’impatto, ci confrontavamo con il famosissimo concerto n.3 di Rachmaninov con una solista di calibro internazionale, Sofya Gulyak – racconta Matteo Parmeggiani (foto) –. Ricordo con affetto la spensieratezza con cui abbiamo suonato allora. Dopo 10 anni la speranza è di poter raccontare le stesse emozioni a tante persone, in maniera però più consapevole e matura. Sappiamo che la strada è ancora lunga, mi piace fantasticare su come potrebbe essere questo stesso concerto tra altri 10 anni, il nostro pubblico è già invitato!".

Completa il programma un altro ‘classico’ del repertorio della formazione bolognese, Quadri di un’esposizione, capolavoro di Modest Musorgskij nato originariamente come suite per pianoforte e in seguito trascritto per orchestra. I biglietti sono disponibili su vivaticket o alla biglietteria del Teatro Duse, 051 231836.

Pierfrancesco Pacoda