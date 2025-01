Il violoncello di Gautier Capuçon torna dopo quindici anni

Si alza domani alle 20,30 il sipario sulla nuova stagione di Musica Insieme, all’ Auditorium Manzoni, con l’atteso ritorno del violoncellista francese Gautier Capuçon, fra i protagonisti dell’epocale concerto che ha segnato lo scorso dicembre la riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi; al suo fianco sarà il pianista e compositore Jérôme Ducros, al suo debutto in città.

Per il pubblico di Musica Insieme, i due protagonisti proporranno un programma avvincente, che riunirà il fascino dei Fantasiestücke di Schumann a un caposaldo come la Sonata op. 69 di Beethoven, per concludersi con i toni appassionati e drammatici della Sonata di Grieg. "Sono davvero felice di tornare a Bologna – commenta Capuçon –. Ricordo ancora due bellissimi concerti per Musica Insieme, nel 2006 con Viktoria Mullova e Katia Labèque, e nel 2008 con Antoine Tamestit e il compianto Nicholas Angelich. Suonare la musica che ami con le persone che ami è un privilegio, e penso che la musica debba essere vissuta solo in questo modo: è così personale e intima, che c’è bisogno di fiducia per poterla esplorare con gli altri. Ma siamo sul palco anche per condividere la musica con il pubblico, è come un viaggio da fare insieme, uno scambio continuo di emozioni".

E aggiunge: "Jérôme è il mio partner musicale più longevo, avevo 15 anni la prima volta in cui ci siamo esibiti insieme. Oltre ad essere un musicista incredibile, è anche un grande compositore: ho eseguito molti suoi pezzi e gli ho chiesto anche di scrivere alcuni arrangiamenti per me. È un compito delicato per il quale ci vuole molta conoscenza e fiducia reciproca. Quando condividi così tanto a livello umano è straordinario fare musica insieme".