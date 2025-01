Regali, sorrisi ed emozioni: Il Volo in visita ai bimbi ricoverati del Rizzoli di Bologna

Bologna, 8 gennaio 2025 - “Grande Amore”, ha sempre cantato Il Volo, e oggi quel grande amore è stato donato ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria e oncologia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Il gruppo musicale ha infatti festeggiato i trent’anni di attività dell’associazione Ansabbio, che da sempre dona un sorriso ai bambini e alle loro famiglie in un momento così complesso: in un'atmosfera carica di emozione,

I tre cantanti del Volo che insieme all'associazione Ansabbio hanno fatto visita ai bambini ricoverati dell'Istituto Rizzoli di Bologna (foto Schicchi)

Il Volo si è unito ai volontari dell’Odv per distribuire doni speciali: dolci, zaini, gadget e t-shirt autografate, simboli di vicinanza e affetto. Un atto di solidarietà che rende onore all'impegno dell’associazione nel rendere meno difficile il percorso di cura.

“Nella vita se non condividi qualcosa di te stesso con gli altri è come perdere una partita. Voi dell’associazione Ansabbio mettete la vostra vita a disposizione di chi ha più bisogno, e noi cerchiamo di fare lo stesso con la musica. Oggi torniamo qui per rafforzare questo messaggio” hanno affermato i tre cantanti, Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto (per altro bolognese di nascita).

Per loro non è stata la prima volta: già nel 2011 avevano infatti sostenuto il progetto "Star Therapy", l’incontro tra star e i bambini ospedalizzati, di cui negli anni sono stati testimonial Vasco Rossi, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Nek, Biagio Antonacci e moltissimi altri.

Il gruppo musicale 'Il Volo' in visita al Rizzoli di Bologna (foto Schicchi)

“É una terapia dello stupore e del buonumore, e oggi i cantanti de Il Volo è un po’ come se fossero medici, che prescrivono sorrisi e gioia” afferma Dario Cirrone, alias ‘dottor sorpresa', fondatore del progetto e dell’associazione Asabbio. Accanto a lui anche Milena Fini e Monica Guberti, rispettivamente direttore scientifico e assistenziale del Rizzoli, e una paziente speciale: Chiara Internullo, volontaria di Ansabbio e da sempre fan de Il Volo, ha infatti accolto il trio musicale intonando “Oi vita oi vita mia ('o surdato 'nnammurato)”, una delle più celebri canzoni napoletane più volte interpretata dal gruppo.

Il 17 gennaio Il Volo tornerà in città, all’Unipol Arena, per la tappa del loro nuovo tour nei palazzetti italiani Tutti per uno-Ad astra Live nei palasport.