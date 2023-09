Il volto rinnovato di Piazza dell’Unità "Così rilanceremo il commercio"

Niente parcheggio interrato in piazza dell’Unità, ma una corposa riqualificazione che verrà eseguita anche e soprattutto ascoltando le proposte dei cittadini residenti. Il Comune ha spiegato che no, non ci saranno grossi stravolgimenti alla viabilità della centrale piazza del Navile con il passaggio della linea Verde del tram, ma che comunque la ghiotta occasione di rigenerare lo spazio non sarà buttata alle ortiche. "La scelta di non realizzare il parcheggio interrato deriva dal confronto con la Regione Emilia-Romagna e dalla procedura di screening ambientale – ha affermato l’assessore alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli – che ci suggeriscono di non effettuare questa scelta, ma di andare comunque a recuperare la quota di parcheggi prevista e forse anche qualcosa di più andando a potenziare l’offerta in via di Saliceto, accanto al parco della Zucca, lavorando su parcheggi fuoriterra multipiano". Infatti tra via di Saliceto e via Ferrarese , secondo il progetto della Verde, l’attuale parcheggio a raso verrà trasformato in un parcheggio in struttura (a tre piani), con un aumento di capienza di circa 100 posti auto. Poi in via Bassanelli "sarà realizzato un nuovo parcheggio alberato con una capienza di circa 210 posti". E piazza dell’Unità? "Non sarà affatto uno spartitraffico del tram, ma grazie proprio al tram e alla progettazione successiva sarà uno spazio pubblico oggetto di completa valorizzazione", con fondi diversi rispetto a quelli legati al Pnrr. Intanto, ci sarà una fermata della Verde sul lato Est e lì, ha continuato Orioli, rientreranno nei cantieri anche la riqualificazione e il rifacimento della pavimentazione. Poi "valutiamo fattibile un lavoro di riqualificazione allargato anche al lato Ovest".

Soddisfatta anche Federica Mazzoni. "Come per la storica pedonalizzazione di via D’Azeglio e annesse barricate, anche il tram diventerà qualcosa a cui le persone non vorranno più rinunciare – ha detto la presidente del Quartiere Navile –. Sono legittime le preoccupazioni di cittadini e commercianti, ma queste avranno risposta, come si sta facendo con i cantieri della Rossa. Coglieremo l’occasione per rigenerare in maniera diffusa lungo il tracciato. In piazza dell’Unità, il progetto rilancerà il commercio di vicinato". Nuova vita anche per il "centro civico Michelini di via Gorki".

pa. ros.