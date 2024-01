Il welfare all’Interporto: "Visite, corsi e trasporti. Le novità per i lavoratori"

"Così il welfare si integra, a tutti gli effetti, al progetto della logistica etica, per garantire ai dipendenti una buona qualità del lavoro e di vita". Queste le parole di Alessandro Alberani, direttore della Logistica etica dell’Interporto, per introdurre le novità che gravitano attorno al concetto di "benessere aziendale", tra progetti e nuove iniziative. L’idea, infatti, è quella di una vera e propria "piattaforma welfare", grazie alla quale i dipendenti potranno scegliere come spendere la somma che l’azienda mette a loro disposizione. Come? Attraverso un catalogo ricco di proposte, volte a rispondere "concretamente" alle diverse esigenze dei lavoratori. "Stiamo lavorando per lanciare una piattaforma che valga come buona prassi e linea di indirizzo per tutte le aziende di Interporto – spiega Alberani –. Come provider abbiamo scelto Welbee del gruppo Unipol. La scelta è ampia: da esami di laboratorio e visite specialistiche fino ai servizi dedicati ai figli e alla famiglia, come le ripetizioni scolastiche, sostegno allo studio, consulti pediatrici, campus, corsi di lingua, oltre a tempo libero e trasporti, con abbonamenti autobus fino ai biglietti per voli e treni. Molto utili per i tanti lavoratori immigrati di Interporto".

Nel dettaglio, "noi di Interporto siamo i promotori di questo progetto, ma saranno le aziende a decidere, autonomamente, se attivare la piattaforma welfare". Queste piattaforme infatti, "vengono realizzate con una contrattazione aziendale di secondo livello - prosegue Alberani -. In altre parole, l’azienda decide di erogare il suo salario di produttività o premio sul welfare: viene così creato un profilo e, per ogni lavoratore, sarà attivato un conto in cui potrà trovare la cifra che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione". Un esempio pratico di come utilizzare il bonus? "Se un lavoratore di un altro Paese decide di tornare a casa per trovare la sua famiglia, potrà così pagare il biglietto per il volo aereo direttamente con il suo fondo", spiega. I servizi a disposizione sono molteplici, dai corsi di lingua, all’assistenza domiciliare, e comprendono anche i "negozi di prossimità, dove possono essere spesi i buoni per il cadeau cibo: è un qualcosa di molto innovativo". Non è finita qui. "Il welfare rappresenta un elemento centrale per i lavoratori e ha un’incidenza importante: in Interporto si contano 6mila persone, di cui 3mila donne e la metà immigrati – conclude :. Ma non solo. Il welfare, infatti, si rivela una grande occasione per la riduzione del cuneo fiscale ed è un’opportunità di legame con il territorio in cui si opera".