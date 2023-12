Il welfare diventa aziendale: "Vogliamo migliorare il benessere dei dipendenti e delle famiglie"

di Giorgia De Cupertinis

È con il termine "welfare aziendale" che si riassume l’insieme di tutte le iniziative, i benefit e i piani messi in atto per migliorare la qualità del lavoro e della vita del dipendente. Ma se il welfare è come una "galassia, piena di elementi", ogni suo aspetto si rivela fondamentale per il presente e il futuro della comunità. Di questo, e di molto altro, si è parlato durante l’incontro ’Dal Welfare al Wellbeing, per tutelare il benessere del lavoratore e della sua famiglia’, organizzato dalle testate del Gruppo Monrif, con main partner Rekeep, il sostegno di Illumia e il partner Asvis-Ipsos.

Un incontro per fare luce su tutti gli aspetti del grande tema del welfare e affrontare, in un dialogo a più voci moderato dal vicedirettore del ’Carlino’ Valerio Baroncini, gli interventi già in atto e quelli necessari.

"Bisogna allargare il perimetro del welfare, confermando un impegno che la nostra città continua a dedicare al tema – spiega l’assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo –. Occuparsi di benessere significa allargare lo sguardo, guardare anche a quella ‘terra di mezzo’ che spesso è fatta da famiglie con figli che, a volte, rimangono fra due attenzioni, quelle rivolte alla popolazione più fragile e anziana".

"Lo sforzo che stiamo cercando di mettere in campo è importante – dice l’assessore regionale al Welfare, Igor Taruffi –. Nel fondo regionale per la non-autosufficienza la Regione investe 543 milioni di euro: un dato molto significativo. Un aspetto importante anche in vista delle prospettive demografiche per i prossimi anni. Quest’anno, ad esempio, nella nostra regione, chi porta il proprio figlio in un asilo di montagna lo può fare gratis: un aspetto di grande importanza per le famiglie".

"La pandemia ha portato i cittadini a posizionare davanti a tutto la salute mentale – conferma Chiara Ferrari, lead public affairs Ipsos –, diventata sempre più cruciale nella costruzione della felicità delle persone. L’evoluzione del welfare aziendale è una galassia molto complessa. In questi ultimi anni i cittadini hanno recuperato quella che è ‘la gestione del tempo’: la flessibilità oraria, infatti, è un tema importante, per le famiglie, per i caregiver e non solo".

La strategia che un’azienda deve "adottare per far sì che i propri dipendenti lavorino bene, è quella di renderli felici – conferma Francesco Bernardi, founder di Illumia –. Ognuno di loro è portatore di tante esigenze, che vanno ascoltate".