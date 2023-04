Il welfare negli anni ’70: in mostra il cammino per la tutela della salute

’Il coraggio di cambiare. Il welfare a Bologna negli anni Settanta’: è questo il tema della mostra organizzata dalla Rete archivi del presente, che inaugura oggi in sala della Manica Lunga a Palazzo d’Accursio e che proseguirà fino al 5 maggio negli orari di apertura del palazzo comunale. La mostra racconta in una trentina di pannelli le esperienze innovative condotte a Bologna cinquant’anni fa in tema di salute, scuola e ambiente. Il catalogo (disponibile gratuitamente fino a esaurimento) sarà poi presentato giovedì in sala Tassinari di Palazzo d’Accursio.