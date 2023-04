Ilaria Capua e la salute circolare "Dobbiamo cercare mondi nuovi"

di Amalia Apicella

C’è un legame saldo e indissolubile tra la salute del pianeta e quella dei suoi abitanti. Con ‘Le parole della salute circolare’ Ilaria Capua – tra le scienziate italiane più autorevoli a livello internazionale, senior fellow in Global Health alla Johns Hopkins University – racconta le storie di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e aiutato l’umanità. Ma anche gli effetti nefasti dello sfruttamento della terra e delle sue risorse.

Lo fa dal palco del MAST.Auditorium con Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale e attore, martedì 2 maggio alle 21 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). In occasione dello spettacolo di Capua è in libreria il saggio omonimo, pubblicato da Aboca Edizioni.

Professoressa, ‘Le parole della salute circolare’ è una sorta di nuovo vocabolario per l’umanità…

"Consegnerà al pubblico le parole di ieri, di oggi e quelle per il domani. Per riflettere e generare consapevolezza sulla connessione che lega tutti gli esseri viventi".

In che modo?

"Usiamo personaggi storici realmente esistiti che hanno scoperto un mondo nuovo con curiosità, coraggio, immaginazione, determinazione e lungimiranza. Queste sono le parole di ieri, tutte caratteristiche di alcune grandi scoperte. I racconti vengono infarciti con le problematiche di oggi. Un’epoca in cui siamo riusciti a sporcare tutto, anche l’aria. Ma se da un lato stiamo vivendo una convergenza di crisi, dall’altro abbiamo delle grandi opportunità, come i Big Data".

Quali le parole per il domani?

"Impegno, equità e rispetto. Avremo successo soltanto se terremo a mente questi tre concetti. Ricordandoci che la nostra salute è interconnessa alla salute di animali, piante e ambiente ed è governata da acqua, aria, terra e fuoco. E la pandemia, rispetto a questo, non può lasciarci come ci ha trovati, altrimenti non saremmo homo sapiens ma homo stupidus". Quali storie porterà sul palco?

"Quella di Antoni van Leeuwenhoek, per esempio, l’inventore del microscopio. Era un commerciante di tessuti, si invaghiva delle stoffe, voleva vedere il velluto, il pizzo, la seta, il lino. Cominciò a sovrapporre una serie di lenti e quando riuscì a mettere a fuoco non trovò solo la trama dell’ordito, ma un vero mondo invisibile: granelli di polvere, insetti, protozoi. Il messaggio dello spettacolo è proprio questo: dobbiamo cercare mondi nuovi, con la ricerca e lo studio".