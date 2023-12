Ilaria, i funerali a New York. Nuovi test sulla sua morte

Bologna, 22 dicembre 2023 – Si è celebrato ieri, a New York, il funerale di Ilaria Conti Galletti, la ventottenne bolognese trovata morta la mattina di venerdì scorso nel letto del suo appartamento nel Queens. Il rito funebre è stato organizzato dal marito della giovane – un aspirante chef americano di origine coreana, con cui si era sposata a maggio scorso – insieme alla famiglia di lui e agli ex colleghi di lavoro della ventottenne.

Sempre ieri hanno fatto ritorno in Italia la mamma di Ilaria e la sua amica storica Margherita. Entrambe erano volate nei giorni scorsi negli Stati Uniti, dopo il ritrovamento del corpo della giovane, per avere più informazioni possibili su una vicenda che ha ancora molti punti da chiarire. Ora si attende il rientro della salma nel nostro Paese, ma per questo servirà ancora del tempo: il corpo di Ilaria è stato sottoposto ad autopsia, dalla quale non sono emerse patologie nascoste, ma solo una comune aritmia cardiaca, e gli esami tossicologici non hanno riscontrato alcuna sostanza anomala in circolo.

Mancano, quindi, sia la causa del decesso sia l’orario, altro elemento che aiuterebbe a fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Per questo motivo, sul corpo della giovane bolognese sono stati disposti ulteriori test, ma i risultati arriveranno solo nelle prossime settimane.

Al momento , negli Stati Uniti non è stata aperta alcuna indagine sulla morte di Ilaria, poiché un’indagine su una morte solo ‘sospetta’ non viene aperta d’ufficio. Nel mentre, la famiglia della ventottenne sta fornendo alla polizia newyorkese qualsiasi elemento utile a far luce su quanto successo: messaggi, confidenze, dettagli relativi alla sua relazione.

Sembra infatti che tra Ilaria e il marito – i due si erano appunto sposati a maggio, e avevano deciso insieme di andare a vivere nella Grande Mela – l’idillio si fosse rotto tanto che nell’ultima settimana la ragazza aveva confidato alle amiche di molteplici discussioni.

La morte della giovane bolognese è ancora un mistero, dunque, ma la sua famiglia e i suoi amici non si arrenderanno fin quando non avranno delle risposte sul perché quella ragazza "solare, che si mangiava la vita", come l’ha ricordata il fratello Gianluca, non ci sia più.