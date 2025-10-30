Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere: “Occupazione contro gli sfratti a Bologna sia da esempio”

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis è arrivata in via Zamboni 38 alle 18. Qui, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari, l’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa. Al suo arrivo non ci sono state contestazioni, ma al talk all’interno della Facoltà di Lettere, che è un luogo pubblico, non sono stati fatti entrare i giornalisti.

“Vorrei esprimere la mia solidarietà a questa lotta che si è tenuta questi giorni a Bologna e sono molto contenta per l'esito che ha avuto – ha detto l’eurodeputata in via Zamboni, prima di entrare in Facoltà e riferendosi all'occupazione avvenuta lo scorso venerdì in via Don Minzoni –, non solo perché è stata trovata una soluzione per le famiglie in emergenza abitativa, ma anche perché ha portato anche a uno sblocco di ingenti fondi, sia da parte del Governo che della Regione, che potrà rendere attuabile il diritto all'abitare a tutta un'altra serie di persone, che sono in stato di necessità”.

Fondi che, per Salis, “ovviamente non sono sufficienti per risolvere la crisi abitativa a livello nazionale: ma questo è un buon inizio”.

Il caso Bologna sia un esempio

“Quello che è successo a Bologna dovrebbe essere da esempio: questo è il modo per risolvere le situazioni tramite una trattativa che vada incontro ai bisogni delle persone", ha continuato l’eurodeputata. “Credo che storicamente i diritti sono sempre stati acquisiti lottando e bisogna lottare anche per proteggerli”.

Anche a livello europeo, ha concluso, “il problema è che spesso le politiche per l'abitare mettono davanti i profitti invece del diritto delle persone ad avere un tetto sopra la testa: per riuscire a ribaltare questa situazione, ormai diventata grave e allarmante sicuramente qui a Bologna, ma anche in tutta Italia e in Europa, occorre la collaborazione di tutti. Una sinergia delle istituzioni dal livello europeo, a quelli dei governi nazionali, regionali e locali”.

Cosa si è ottenuto con la trattativa con il Comune

L'occupazione, portata avanti da Plat insieme a una cinquantina di famiglie, dopo lo sfratto di due appartamenti avvenuti il giorno precedente in via Michelino, è terminata ieri sera in seguito a un accordo raggiunto con il Comune sul futuro delle famiglie. La trattativa di ieri, ricorda Isabella Giliotti di Plat, “ha permesso alle famiglie di accedere a una soluzione alberghiera in città, il cui esito porterà già entro Natale a delle soluzioni di transizione o emergenza abitativa effettive”.

La polemica politica

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, si era già detto pronto a “denunciarla di fronte ad azioni illegali” (all’inizio l’intervento di Salis era previsto nell’immobile Asp occupato di via Don Minzoni, ndr) e oggi ha rincarato la dose affermando: “Ilaria Salis va in un’aula occupata all’Università dal CUA, uno dei collettivi di sinistra più violenti della città a dire che il modello Bologna di mandare in albergo gli occupanti è un modello. In pratica detta la linea della Giunta Lepore. Per noi di FdI le occupazioni abusive vanno sgomberate, compresa quella del CUA a Lettere”.

Ma a puntare il dito contro la parlamentare Ue c’è anche Azione universitaria. “La sua presenza legittima le occupazioni abusive. Chiediamo che vengano sgomberati tutti gli spazi in Ateneo occupati abusivamente”, le parole del movimento studentesco legato a Fratelli d’Italia.

“La comparsata di Salis nello spazio occupato ormai da anni in via Zamboni 38 dal Cua, i violenti dei centri sociali che in queste settimane hanno compiuto nuove occupazioni di spazi universitari, bloccato gli accessi ai dipartimenti e interrotto lezioni, non è altro che l’ennesimo tentativo di trasformare l’Università in cassa di risonanza per la propaganda di estrema sinistra da parte dei soliti violenti – attacca Azione universitaria – spazi che dovrebbero essere di tutta la comunità studentesca vengono ancora una volta tenuti in ostaggio dai soliti noti, che cercano il sostegno politico di chi come Salis dovrebbe essere un rappresentante delle istituzioni”.

Azione universitaria continuerà inoltre la raccolta firme “per dire basta agli spazi occupati abusivamente dai collettivi a cui hanno già aderito molti studenti nelle scorse settimane, studenti che chiedono solo di poter esercitare il proprio diritto allo studio, ultimamente più volte ostacolato da una minoranza molto rumorosa. La violazione del diritto allo studio e la prepotenza non possono essere legittimati da politici di estrema sinistra legati alla solita rete dei centri sociali a Bologna”.