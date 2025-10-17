Ilde, la figlia unica del secolo scorso

Una vita che sarebbe da racchiudere in un romanzo, quella di Ilde Lambertini. La seconda donna più longeva di Budrio ha compiuto 105 anni. Nonna, bisnonna e trisavola, ha sconfitto il Covid due volte e viaggiato il mondo fino a dieci anni fa. E dopo i grandi festeggiamenti che le hanno organizzato alla casa di riposo, dove sta da qualche anno, a raccontare la vita di Ilde è la nipote Michaela: "La nonna è nata a Mezzolara il 15 ottobre del 1920. Figlia unica in tempi in cui esserlo era fuori dal comune. Questo le ha permesso, però, grazie anche ai suoi genitori, di poter vivere una vita serena senza mai patire la fame o la povertà. Una vita, quella con i suoi e poi quella con mio nonno, nelle aperte campagne della Bassa che lei ha tanto amato e dove ha vissuto fino a cinque anni fa". Ilde si è sposata giovane con un budriese.

Insieme hanno condotto una vita di campagna, coltivando i campi e le risaie. Insieme hanno creato una bellissima e grande famiglia: hanno avuto due figli e poi tre nipoti, cinque pronipoti e quattro trisnipoti. "Mio nonno è riuscito a tornare dalla Guerra – prosegue Michaela –, ma purtroppo è stato portato via già trent’anni fa da una malattia degenerativa. Nonna Ilde è rimasta vedova, ma non si è mai persa d’animo. Ha sempre avuto tantissime amicizie che ha coltivato negli anni e poi noi, come famiglia, abbiamo fatto in modo che non si sentisse mai sola. Tant’è che, rimasta vedova, ha anche iniziato a viaggiare: io e mio fratello l’abbiamo accompagnata, a turno, in alcuni viaggi religiosi con la parrocchia di Bazzano: Lourdes, Medjugorje e Fatima. Nonna Ilde ha sempre avuto una fede incrollabile. Ma siamo andati anche in Europa per viaggi di piacere: in Andalusia, a Praga e in Grecia".

Quale sarà il segreto di tanta longevità? "Nonna ha sicuramente una buona genetica – sottolinea la nipote –. Ha sempre condotto uno stile di vita sano e all’aria aperta. Ha sconfitto per ben due volte il Covid: la prima volta che l’ha avuto non c’erano neanche i vaccini. Per di più Ilde ha sempre avuto una abitudine: porsi degli obiettivi, obiettivi che erano sempre nostre ricorrenze di famiglia. Un matrimonio, un battesimo, una cresima. Lei ci è voluta essere". Ilde ha vissuto a Mezzolare fino ai 100 ani poi, a causa della rottura di un piede, è diventata meno autonoma, pur rimanendo sempre molto lucida.

Zoe Pederzini