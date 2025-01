Ilip, ecco il ’manifesto’ della sostenibilità

Plastica che nasce da plastica recuperata e rigenerata. La sostenibilità non è un concetto nuovo per il gruppo Ilpa, azienda leader a livello europeo nella trasformazione di materie prime plastiche e bioplastiche e nel riciclo di imballaggi per alimenti con sede in Valsamoggia e tre diverse divisioni: Ilip, Mp3 e Amp Recycling.

Pochi giorni fa il gruppo che occupa complessivamente circa 500 dipendenti che gravitano intorno al quartier generale di via Castelfranco ha presentato il suo ‘manifesto’ di sostenibilità d’impresa, che rappresenta un patto formale collegato alla direttiva europea ma anche a ispirare il suo legame indissolubile con l’ambiente e la comunità locale, dove opera dal lontano 1962.

"Questo documento, che si concretizzerà nel bilancio di sostenibilità aziendale obbligatorio a partire dall’anno fiscale 2025, rappresenta la dichiarazione d’intenti dell’intero gruppo verso un futuro sempre più sostenibile, dove la tutela dell’ambiente e il benessere delle persone sono al centro delle strategie aziendali – spiega l’amministratore unico Riccardo Pianesani –. Ci impegniamo, in definitiva, a creare e promuovere una cultura della sostenibilità che diventi parte integrante della strategia aziendale favorendo una crescita economica responsabile, contribuendo così in modo tangibile alla salvaguardia dell’ambiente e definendo azioni concrete al fine di migliorare il benessere generale della società in cui operiamo".

Sullo sfondo c’è il modello dell’economia circolare.

"Ilpa rappresenta una delle poche realtà a livello europeo – aggiunge Pianesani – ad aver integrato verticalmente la catena del valore dell’R-Pet riciclato con il processo produttivo e questo consente di convertire rifiuti di imballaggi per alimenti post consumo in materia prima seconda di alta qualità, un percorso che prosegue per rendere i propri prodotti sempre più circolari e sostenibili. Il tutto però con chiaro l’obiettivo di ‘zero infortuni’ con il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza sul lavoro per i nostri collaboratori".

g. m.