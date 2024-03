Ilip: trattativa ferma. Lavoratori in sciopero

Due ore di sciopero per turno oggi alla Ilip di Valsamoggia dove i lavoratori incroceranno le braccia per protestare a causa dell’esito del negoziato, ormai in fase di stallo da mesi, per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Tra gli elementi contestati: la modifica degli orari di lavoro, il peggioramento dei parametri di efficientamento del premio di produzione e la riduzione del montante complessivo del premio nel caso in cui non fossero state accettate le modifiche agli orari di lavoro.