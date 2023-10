Illumia, largo alla creatività. Parte ’You dream, we believe’

Al via la sesta edizione del contest ‘You dream, we believe’, il contest per menti creative ideato da Illumia, giovane azienda indipendente di vendita di energia elettrica e gas e Wylab, incubatore di idee e startup. Novità di quest’anno è la formula Hackathon, che vedrà sfidarsi squadre composte da giovani provenienti dai più diversi ambiti che si troveranno a collaborare sotto la supervisione di mentor per progettare soluzioni creative e trasversali. Nel caso di Illumia, la tematica scelta sarà legata all’ambito di Caring e al mondo dell’Intelligenza Artificiale, per migliorare l’esperienza del consumatore.

Le candidature sono aperte fino al 9 novembre. L’Hackathon si rivolge a studenti, ingegneri, ricercatori, startupper, sviluppatori, creativi e a tutti i professionisti. Per presentare la propria candidatura sarà sufficiente iscriversi sul sito www.youdreamwebelieve.com. Le menti più brillanti selezionate saranno protagoniste della giornata di Hackathon e del Pitch Day, rispettivamente il 15 e il 16 novembre presso la sede di Illumia. In occasione del Pitch Day le squadre avranno anche l’opportunità di incontrare personaggi di successo del mondo dell’imprenditoria. In palio per la squadra vincitrice un premio in denaro e la possibilità di collaborare con Illumia.