Illumia, tra le eccellenze del Made in Italy. Il premio assegnato da Deloitte Private

Illumia Spa è tra le aziende vincitrici della sesta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis - Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. "Siamo davvero orgogliosi di questo premio,che estendiamo a tutti i collaboratori di Illumia. Per chi guida un’azienda il compito più difficile e stimolante è quello della scelta e la motivazione delle persone, non c’è soddisfazione più grande che capire che i risultati raggiunti sono il frutto di talenti e capacità che non vengono dal vertice, ma da uno spazio di delega e autonomia. Ringraziamo Deloitte, che ci ispira e incoraggia a fare sempre meglio. Sono stati mesi molto importanti, in cui la chiusura di un bilancio estremamente positivo con un margine operativo lordo cresciuto a 53 milioni di euro, il superamento dei 500.000 clienti", ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia.