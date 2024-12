Illuminiamo il Natale: bancarelle e vin brulé

Il Natale è ancora più magico sull’Appennino bolognese: mercatini, concerti, spettacoli ed enogastronomia. Tante le iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni. Si comincia con il concerto di Natale a Vergato stasera alle 20,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù con il Coro Ana Di Vergato e il complesso bandistico Giuseppe Verdi di Riola.

Domani appuntamento a Marzabotto con ’Illuminiamo il Natale’, evento che era previsto per domenica 8 dicembre, rinviato a domani a causa del maltempo. Durante tutta la giornata tante bancarelle degli hobbisti, laboratorio dell’albero con personaggi e intrattenimento, cioccolata in tazza, vin brulé, tè marocchino e dolcetti. Domenica, inoltre, in tanti paesi dell’Appennino si terranno mercatini di Natale con prodotti tipici e specialità tutte da gustare.