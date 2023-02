Ima, si rompe l’unità sindacale Cisl e Uil contro il referendum Cgil

Addio unità sindacale all’Ima. Fim-Cisl e Uilm-Uil fanno muro sul referendum indetto dalla Fiom-Cgil sulla flessibilità in entrata: "Non lo riconosciamo". Il referendum, annuncia la Fiom, è passato con 1.756 votanti su 2.803 aventi diritto e 1.534 sì. Viene "estesa così la flessibilità in ingresso a un’ora e mezza per tutti lavoratori Ima, mantenendo invariata l’attuale normativa sui ritardi".

Il parere "ampiamente favorevole" dei lavoratori e l’ampia partecipazione al voto, si legge in una nota, "dimostrano la giustezza delle scelte di merito della Fiom e dei propri delegati e ne conferma la sua ampia rappresentatività in tutto il gruppo".

Di tutt’altro parere Roberta Castronuovo, segretaria della Fim dell’Emilia-Romagna, e Roberto Ferrari, della Uilm di Bologna. "Il referendum di fatto lede il diritto dei lavoratori di richiedere la flessibilità di due ore in entrata e impedisce a chi la sta utilizzando di poter continuare ad utilizzarla – affermano i sindacalisti –. A nostro parere, invece, un accordo deve tener insieme i lavoratori e non togliere i diritti acquisiti".

In pratica, il nuovo accordo cancellerebbe l’attuale flessibilità in entrata di due ore (7-9) prevista da un capitolo del contratto firmato a marzo 2022 – e utilizzata ad oggi da 300 lavoratori, con molti altri in attesa di fare richiesta– introducendone una di un’ora e mezza (7,15-8,45).

"Non è accettabile – afferma la Castronuovo – che un diritto individuale venga cancellato da un diritto collettivo". Inoltre, afferma la dirigente Fim, "l’intesa modifica un contratto aziendale in essere e non può passare attraverso un referendum".

La Fiom, dal canto suo, considera "un fatto grave" l’annunciata intenzione di Fim e Uilm di non riconoscere l’esito del voto. "In assenza di ripensamenti, questo pregiudica la auspicabile ricostruzione di corretti rapporti unitari basati sul merito e il riconoscimento della reale rappresentanza delle singole organizzazioni sindacali".

Con il referendum la Fiom "ha forzato la mano – commenta Ferrari –. Non lo possiamo riconoscere, perché va contro il mandato ricevuto dai lavoratori".

A questo punto, Fim e Uilm richiedono "un nuovo tavolo con Fiom e azienda per non disperdere l’attività sindacale unitaria, il diritto alla flessibilità 7-9, senza dimenticare il rinnovo del contratto trasfertisti".

Luca Orsi