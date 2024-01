Bologna, ancora imbrattata la sede dell’associazione Italia Ucraina

Bologna, 29 gennaio 2024 – La sede dell'associazione Italia Ucraina 'Casa della Amicizia’ è stata nuovamente vandalizzata. Sui muri in via Ermete Zacconi, già colpiti nel maggio del 2022, sono comparse la lettera 'Z', simbolo dell'invasione russa in Ucraina e la scritta 'Naziukraini russi’.

È stata avvertita la Digos che è intervenuta per gli accertamenti del caso. "L'associazione proseguirà le sue attività e iniziative in favore del popolo ucraino assicurando che queste intimidazioni non sortiranno alcun effetto”, ha detto Michela Ognissanti, presidente dell'associazione Italia Ucraina 'Casa della Amicizia’.