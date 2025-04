Si imbucano al party e pestano il festeggiato: sei denunciati a Budrio (Bologna)

Budrio (Bologna), 18 aprile 2025 – Quattro sedicenni e un diciottenne, tutti italiani residenti proprio a Budrio, sono stati denunciati dai carabinieri in quanto ritenuti i presunti responsabili del reato di lesioni personali aggravate in concorso, nei confronti di un ragazzo di 19 anni. La vicenda è quella del pestaggio al termine di una festa privata allo stadio del Mezzolara calcio.

Tutto è nato appunto dalla querela sporta dalla vittima (un giovane poco più che maggiorenne), il quale ha dichiarato ai militari che, in quella circostanza, alcuni giovani si sono presentati al party senza essere stati invitati.

L’organizzatore ha quindi chiesto loro di allontanarsi, anche perché ormai la festa era finita e stavano iniziato le operazioni di pulizia. Gli imbucati non solo si sono rifiutati, ma si sono scagliati in gruppo contro il giovane organizzatore, spingendolo e facendolo cadere a terra per poi colpirlo al volto con pugni e calci. Alcuni altri ragazzi presenti alla festa, sono subito intervenuti per aiutare la vittima dell’aggressione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: sei ragazzini sono stati denunciati

I carabinieri, dopo accurate ricerche e grazie anche alle telecamere dello stadio, sono riusciti quindi a risalire all’identità dei minori, ora tutti denunciati, a vario titolo, alla Procura del tribunale per i minorenni di Bologna. Anche l’unico maggiorenne è stato denunciato. Alcuni hanno vari precedenti e tutti sono volti noti ai carabinieri.