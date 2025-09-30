Imbutini di Ozzano sul mercato. La nuova pasta corta è realtà

Gli imbutini ozzanesi arrivano sul mercato. Attraverso un packaging accattivante il pastificio La Lanterna, fondato nel 1995 e con sede oggi a San Matteo della Decima, ha lanciato la produzione del nuovo formato di pasta corta gli ‘Imbutini di Ozzano’, inventato da Flavia Valentini e già riconosciuto come prodotto De.Co del Comune di Bologna. La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della celebrazione dei 70 anni del pastificio La Lanterna: un’azienda familiare specializzata nella produzione di pasta fresca artigianale. "L’idea di produrre gli ‘Imbutini di Ozzano’ è nata non appena abbiamo conosciuto Flavia – sottolinea Lorenzo Morisi, che insieme alla sorella Irene gestisce l’azienda –. Abbiamo fatto le prime produzioni come prova e lanceremo questa pasta come prodotto della nostra gamma nel 2026. È un formato in grado di raccogliere e trattenere molto il sugo. Per quanto concerne la distribuzione partiremo a livello locale attraverso i nostri clienti e proveremo poi a inserirlo anche nella grande distribuzione". "Sono molto felice – spiega la Valentini – perché finalmente il mio sogno si avvera. Il nome della pasta sarà Imbutini di Ozzano, proprio per richiamare il territorio in cui vivo e da dove è nato tutto, cioè Ozzano dell’Emilia. Non posso che ringraziare La Lanterna per aver creduto in questo progetto".

z. p.