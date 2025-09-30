Bologna, punto interrogativo

Bologna, punto interrogativo
30 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Imbutini di Ozzano sul mercato. La nuova pasta corta è realtà

Il formato artigianale, inventato da Flavia Valentini, riconosciuto prodotto De.Co dal Comune di Bologna.

Gli imbutini ozzanesi arrivano sul mercato. Attraverso un packaging accattivante il pastificio La Lanterna, fondato nel 1995 e con sede oggi a San Matteo della Decima, ha lanciato la produzione del nuovo formato di pasta corta gli 'Imbutini di Ozzano', inventato da Flavia Valentini e già riconosciuto come prodotto De.Co del Comune di Bologna. La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della celebrazione dei 70 anni del pastificio La Lanterna: un'azienda familiare specializzata nella produzione di pasta fresca artigianale. "L'idea di produrre gli 'Imbutini di Ozzano' è nata non appena abbiamo conosciuto Flavia – sottolinea Lorenzo Morisi, che insieme alla sorella Irene gestisce l'azienda –. Abbiamo fatto le prime produzioni come prova e lanceremo questa pasta come prodotto della nostra gamma nel 2026. È un formato in grado di raccogliere e trattenere molto il sugo. Per quanto concerne la distribuzione partiremo a livello locale attraverso i nostri clienti e proveremo poi a inserirlo anche nella grande distribuzione". "Sono molto felice – spiega la Valentini – perché finalmente il mio sogno si avvera. Il nome della pasta sarà Imbutini di Ozzano, proprio per richiamare il territorio in cui vivo e da dove è nato tutto, cioè Ozzano dell'Emilia. Non posso che ringraziare La Lanterna per aver creduto in questo progetto".

z. p.

