’Immanente’, l’arte che riaffiora dall’acqua

"Sei talmente vera, che i pensieri fatti su di te, bastano a rendere i sogni verità e le favole storie vere". È John Donne a scrivere queste strofe, all’inizio dei Seicento. Il grande poeta elisabettiano – contemporaneo di Galileo Galilei e di Francis Bacon– riflette sull’amore e sulla natura. Pilastri imprescindibili e solidi che sorreggono la vita umana; vita che tuttavia è sempre segnata dal limite, dalla caducità, dall’incertezza. Eppure, il vivente umano, nonostante la sua capacità di generare l’arte della parola e delle forme, è immanente alla natura che lo ospita. E, se "niente si riduce a niente" – seguendo ancora le provvidenziali indicazioni di Donne –, quell’immanenza a volte subisce dei tracolli, delle lacerazioni, delle ferite.

La mostra Immanente. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua, recentemente inaugurata presso le Collezioni Comunali d’Arte in Palazzo d’Accursio (a cura di Matteo Zauli e di Eva Degl’Innocenti, fino al 4 febbraio 2024, al centro del programma festivo del Comune) è una riflessione su questi temi: sulla relazione tra arte e natura, tra conservazione e territorio, tra ordine delle ’cose’ e disorientamento imposto dalla “reazione” della terra.

L’alluvione devastante del fiume Lamone ha scomposto tutto, ha lacerato un tessuto culturale memorabile, ma la storia affettiva delle cose non si è dissolta. Ha cercato una ricomposizione dettata da quella pietas che è innanzi tutto rispetto, fedeltà,

devozione. A cominciare dal pianoforte appartenuto al missionario salesiano Vincenzo Cimatti, distrutto ma ancora solenne e compatto, sul quale ora poggiano i vasi in terracotta realizzati sui modelli del torniante Gino Geminiani; dalla zolla di Carlo Zauli, realizzata a metà degli anni Settanta dallo scultore in gres nero, "simbolicamente dedicato all’aratura dei campi", che ora, dopo l’alluvione, si presenta modificato nei colori e nella forma (quasi la natura avesse rimodulato la prima espressione declinandone una variante); per arrivare al Trail of Flow del giovane ceramista cinese Wei Bao, dove la circolarità del tempo viene contaminata e interrotta dagli eventi alluvionali. Memoria di condivisione e di comunità, di distruzione e di rinascita, come è stato sottolineato. Ma anche monito sui pericoli che investono le relazioni con quella che un tempo si definiva natura naturans, la sola, vera immanente.