Immersione per trovare cinque dispositivi

L’obiettivo è recuperare cinque dispositivi elettronici, conservati in armadi al piano -6 della centrale Enel Green Power di Bargi, nel lago di Suviana. In seguito gli apparati saranno analizzati e si tenterà di estrarre dati per avere più informazioni possibili per l’incidente sul lavoro del 9 aprile 2024, quando morirono sette lavoratori e sei rimasero feriti. Il giorno fissato per l’immersione dei sommozzatori dei vigili del fuoco è il 17 giugno: lo ha comunicato la Procura di Bologna alle parti, nell’ambito della consulenza tecnica per far luce sulle cause dello scoppio e dopo che sono state garantite le condizioni di sicurezza per procedere.