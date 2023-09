Immigrazione, gestire è meglio che rincorrere

Andrea Zanchi

Quando si parla di immigrazione dovrebbe esserci un’unica parola da tenere sempre a mente, al di là degli schieramenti politici o delle convinzioni personali, ovverosia la parola gestione. Inutile sperare in soluzioni salvifiche o in una retromarcia della storia: nei prossimi anni – e c’è da scommettere, anche nei prossimi decenni – le migrazioni dall’Africa continueranno come e più di prima. E l’Italia, per questioni prima di tutto geografiche, ne sarà interessata quanto e come oggi. Di fronte a un tema così epocale, bisognerebbe dunque capire che la gestione viene prima delle ideologie e delle risposte identitarie buone solo per il proprio elettorato di riferimento.