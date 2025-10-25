Immobile via Michelino, la società proprietaria:: "Non faremo dei B&B"

"Quelle case non diventeranno dei bed and breakfast". Lo fa sapere il legale della società proprietaria dei due appartamenti di via Michelino, rispedendo al mittente le accuse che hanno fatto il giro dei social. Precisando, pure, che lo sfratto "è avvenuto alla fine di un processo avviato tempo fa in cui si sono cercate trattative, soluzioni diverse e meno cruente". Visto che "la proprietà aveva notificato la disdetta dei contratti di affitto alle famiglie nel dicembre del 2022 per le scadenze rispettivamente del novembre del 2023 e del settembre 2024 e i successivi pagamenti non risultano regolari". Per i due immobili del palazzo di via Michelino 41, che "non appartiene ad un’unica proprietà e solo due appartamenti sono adibiti a b&b", prima dello sfratto, ci sono stati "distinti tavoli alla presenza delle parti interessate e venivano concordati rinvii per il rilascio degli immobili, non rispettati" dalle famiglie. E l’ufficiale giudiziario, "prima di procedere con l’ausilio della forze dell’ordine", ha disposto "numerosi rinvii (tre in un caso, sette nell’altro) per il rilascio spontaneo degli immobili che non venivano rispettati" dagli inquilini. La proprietà degli alloggi di via Michelino fa anche sapere che gli assistenti sociali "proponevano in occasione di tre distinti rinvii soluzioni abitative di emergenza alle famiglie, rifiutate in quanto ritenute non idonee". Fino a giovedì quando, prima delle operazioni si sfratto, ci sono state "lunghe trattative tra le famiglie barricate all’interno degli immobili unitamente ad alcuni attivisti di Plat" e l’ufficiale giudiziario che le metteva in contatto telefonico con gli assistenti sociali "da tempo allertati, che confermavano, anche via mail, di attendere i nuclei nei loro uffici per collocarli in hotel".

L’ufficiale giudiziario più volte ha invitato "ad aprire spontaneamente la porta per evitare inutili tensioni stante anche la presenza di minori" e lo ha fatto avvertendo che nel caso la porta fosse rimasta chiusa, "si sarebbe dovuto comunque procedere, ottenendo la ferma resistenza da parte degli occupanti". Ma soprattutto la proprietà tiene a evidenziare che non è stato un ‘blitz’: "La data dell’esecuzione dello sfratto e le modalità con l’ausilio delle forze dell’ordine erano ben note alle famiglie che avrebbero dovuto evidentemente tutelare in altro modo i minori evitando la loro presenza sul posto".

Questo, mentre la Questura è già al lavoro per i disordini avvenuti dentro e sotto la palazzina, per cui la Digos sta già redigendo un’informativa per la Procura. Molti degli attivisti di Plat, già dall’estate - da quando sono entrate in vigore le nuove norme del Decreto sicurezza - hanno collezionato più denunce per essersi opposti all’esecuzione di sfratti, non solo per resistenza ma, in presenza di querele da parte dei proprietari degli immobili, anche per turbativa violenta del possesso di cose immobili. Un reato che probabilmente verrà contestato anche per i fatti di via Michelino, visto che la proprietà ha manifestato l’intenzione di sporgere denuncia. Intanto, proprio in relazione alle modalità dello sfratto, la Questura precisa che "al momento dell’accesso all’immobile da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato dalla Corte d’Appello erano già presenti, all’interno delle abitazioni, alcune decine di attivisti di Plat, che avevano posizionato tavole di ponte e martelletti pneumatici per puntellare la porta d’accesso allo scopo di impedire, anche con una forzatura, l’ingresso. Le forze dell’ordine non sono mai venute a contatto con le famiglie occupanti né tanto meno con i bambini che si trovavano nelle altre stanze al momento dell’accesso, ma solo con gli attivisti che, oltre che all’esterno dell’edificio, anche all’interno degli appartamenti, ponevano una decisa resistenza".

n. t.